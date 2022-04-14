Львівські десантники заявили про звільнення кількох населених пунктів на півдні

Десантно-штурмові війська ЗСУ заявили про визволення від російських окупантів населених пунктів у південних областях України.

Джерело: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ зі Львова

Дослівно: "Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України успішно продовжують визволяти від російських окупантів українські населені пункти в південних областях України.

Так, нещодавно підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ була проведена блискуча операція щодо знищення сил підрозділів ЗС Російської Федерації".

Деталі: У бригаді зазначили, що не можуть детально розкривати хід проведення даної операції. Проте запевняють, що львівські десантники діяли дуже успішно.

Дослівно: "Зокрема, були завчасно проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії.

Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів".