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Львівські десантники заявили про звільнення кількох населених пунктів на півдні

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 16:21
Львівські десантники заявили про звільнення кількох населених пунктів на півдні
фото з Facebook 80-ї бригади

Десантно-штурмові війська ЗСУ заявили про визволення від російських окупантів населених пунктів у південних областях України.

Джерело: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ зі Львова

 

Дослівно: "Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України успішно продовжують визволяти від російських окупантів українські населені пункти в південних областях України.

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Так, нещодавно підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ була проведена блискуча операція щодо знищення сил підрозділів ЗС Російської Федерації".

Деталі: У бригаді зазначили, що не можуть детально розкривати хід проведення даної операції. Проте запевняють, що львівські десантники діяли дуже успішно.

 

Дослівно: "Зокрема, були завчасно проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії.

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Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів".

Теми: Херсонська областьЛьвівЗбройні силивійна
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