Львовские десантники заявили об освобождении нескольких населенных пунктов на юге

Десантно-штурмовые войска ВСУ заявили об освобождении от российских оккупантов населенных пунктов в южных областях Украины.

Источник: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ со Львова

Дословно: "Воины десантно-штурмовых войск ВС Украины успешно продолжают освобождать от российских оккупантов украинские населенные пункты в южных областях Украины.

Так, недавно подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС Российской Федерации".

Детали: В бригаде отметили, что не могут подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако уверяют, что львовские десантники действовали очень успешно.

Дословно: "В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.

Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов".