Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Львовские десантники заявили об освобождении нескольких населенных пунктов на юге

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 16:21
Львовские десантники заявили об освобождении нескольких населенных пунктов на юге
фото с Facebook 80-й бригады

Десантно-штурмовые войска ВСУ заявили об освобождении от российских оккупантов населенных пунктов в южных областях Украины.

Источник: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ со Львова

 

Дословно: "Воины десантно-штурмовых войск ВС Украины успешно продолжают освобождать от российских оккупантов украинские населенные пункты в южных областях Украины.

Реклама:

Так, недавно подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС Российской Федерации".

Детали: В бригаде отметили, что не могут подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако уверяют, что львовские десантники действовали очень успешно.

 

Дословно: "В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.

ВИДЕО ДНЯ

Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов".

Темы: Херсонская областьЛьвовВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: