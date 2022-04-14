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Грузинські парламентарі їдуть в Україну, але без найбільшої опозиційної партії

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 16:49
Грузинські парламентарі їдуть в Україну, але без найбільшої опозиційної партії
протестувальники біля парламенту грузії в тбілісі 9 квітня. фото: getty images

До України приїде делегація парламенту Грузії, представлена усіма фракціями, крім партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

Рішення стало результатом перемовин між правлячою партією "Грузинська мрія" та опозицією. 

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Про візит стало відомо 13 квітня після розмови спікерів парламентів України та Грузії. 

Лідер "Мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що вважає "логічним та символічним" не брати до складу делегації ЄНР, тому що це "партія війни".

"Ідеально те, що це багатопартійний візит і солідарність з українським народом буде висловлена у багатопартійній формі. Водночас, дуже добре, що у цій делегації не буде представника "Єдиного національного руху"... Усі політичні групи їдуть в Україну разом з "Грузинською мрією" та з одним із лідерів, Шалвою Папуашвілі. Партія війни повинна бути за бортом - і вони лишилися за бортом", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. 

Нещодавно додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

Минулого тижня голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся  до керівників парламентів усіх країн, запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі став першим, хто відповів публічною відмовою. 

Він зазначив, що вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, на його думку, Грузія надає Україні. 

Стефанчук відповів, що Україна у 2008 році "з перших днів вашого протистояння з Росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях. Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони ("Бук", "Оса") ви боронили своє небо".

Теми: ГрузіявійнаСаакашвілі
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