Грузинские парламентарии едут в Украину, но без самой большой оппозиционной партии

В Украину приедет делегация парламента Грузии, представленная всеми фракциями, кроме партии Саакашвили "Единое национальное движение".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Решение стало результатом переговоров между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией.

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О визите стало известно 13 апреля после разговора спикеров парламентов Украины и Грузии.

Лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что считает "логичным и символическим" не брать в состав делегации ЕНР, потому что это "партия войны".

"Идеально то, что этот многопартийный визит и солидарность с украинским народом будет высказана в многопартийной форме. В то же время, очень хорошо, что в этой делегации не будет представителя "Единого национального движения"... Все политические группы едут в Украину вместе с "Грузинской мечтой" и с одним из лидеров, Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом - и они остались за бортом", - сказал он.

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Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

Недавно дополнительно отношения между странами обострил новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

На прошлой неделе глава верховного совета Руслан Стефанчук обратился к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.

Он отметил, что считает невозможным ехать в Украину, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую, по его мнению, Грузия оказывает Украине.

Стефанчук ответил, что Украина в 2008 году "с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном, и на военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны ("Бук", "Оса") вы защищали свое небо".