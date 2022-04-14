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Кличко розповів, скільки киян платить за комуналку

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 16:52
Кличко розповів, скільки киян платить за комуналку
Віталій Кличко, скріншот відео

У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "У столиці на сьогодні рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%.

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Я дякую киянам за їх свідомість і розуміння. І закликаю всіх, хто може сплачувати за сервіси ЖКГ, робити це".

Деталі: Кличко зазначив, що ці кошти місто направляє в першу чергу на закупівлю необхідних ресурсів та матеріалів. А також – на зарплатню працівників підприємств.

Він розповів, що зараз комунальні підприємства, які надають сервіси киянам, працюють у дуже напруженому режимі.

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"Велика частина людей, які працюють в комунальних службах, евакуювалася і знаходяться в більш безпечних місцях. Інша частина людей – переважно чоловіки – пішли захищати Україну, вступили до Збройних Сил. Нам не вистачає фахівців. Але ми робимо все можливе, щоб вчасно прибирати вулиці, вивозити сміття, щоб не було перебоїв з електроенергією, водопостачанням та водовідведенням – життєзабезпеченням нашого міста", - зазначив мер.

Він також повідомив, що столичні комунальники оперативно усувають пориви мереж.

Що передувало: 6 березня Кабмін заборонив нарахування та стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану. У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть.

Теми: КиївЖКГВіталій Кличко
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