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Кличко рассказал, сколько киевлян платит за коммуналку

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 16:52
Виталий Кличко, скриншот видео

В Киеве уровень оплаты за коммунальные услуги составляет более 55%.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "В столице сегодня уровень оплаты за коммунальные услуги составляет более 55%.

Я благодарю киевлян за их сознательность и понимание. И призываю всех, кто может платить за услуги ЖКХ, делать это".

Детали: Кличко отметил, что эти средства город направляет, в первую очередь, на закупку необходимых ресурсов и материалов. А также – на зарплату работников предприятий.

Он рассказал, что сейчас коммунальные предприятия, предоставляющие сервисы киевлянам, работают в очень напряженном режиме.

"Большая часть людей, работающих в коммунальных службах, эвакуировалась и находятся в более безопасных местах. Другая часть людей – преимущественно мужчины – пошли защищать Украину, вступили в Вооруженные Силы. Нам не хватает профессионалов. Но мы делаем все возможное, чтобы вовремя убирать улицы, вывозить мусор, чтобы не было перебоев с электроэнергией, водоснабжением и водоотводом – жизнеобеспечением нашего города", – отметил мэр.

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Он также сообщил, что столичные коммунальщики оперативно устраняют порывы сетей.

Что предшествовало: 6 марта Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения. В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.

Темы: КиевЖКХВиталий Кличко
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