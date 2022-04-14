Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

Молдова в четвер звинуватила російську армію у спробі вербування молдовських громадян для війни в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства Reuters.

Це трапилося через кілька днів після того, як британська військова розвідка заявила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи населення в самопроголошеному Придністров'ї.

Реклама:

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Він не повідомив подальших подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії, і що позиція Молдови щодо цього гранично зрозуміла.

Окремо у четвер заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія збирає війська у кількох районах, включаючи Придністров'я, для "подальшої ескалації" в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базуються приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не помітила суттєвих змін з того часу, як 24 лютого почалося вторгнення Росії в Україну.

Влада самопроголошеного Придністров'я в понеділок заперечувала, що Росія веде будь-які військові приготування на його території, що загрожують Україні.