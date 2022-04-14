Молдова обвинила Россию в попытках вербовать граждан для войны в Украине
Молдова в четверг обвинила российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан для войны в Украине.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.
Это произошло через несколько дней после того, как британская военная разведка заявила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя население в самопровозглашённом Приднестровье.
"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Он не сообщил дальнейшие подробности, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России, и что позиция Молдовы в этом отношении предельно ясна.
Отдельно в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия собирает войска в нескольких районах, включая Приднестровье, для "дальнейшей эскалации" в Украине.
В прошлом месяце Молдова заявила, что следит за ситуацией в Приднестровье, где базируется примерно 1500 российских военнослужащих, но не заметила существенных изменений с тех пор, как 24 февраля началось вторжение России в Украину.
Власти самопровозглашенного Приднестровья в понедельник отрицали, что Россия ведет какие-либо военные приготовления на его территории, угрожающие Украине.