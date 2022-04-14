Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Містечко на півдні Іспанії тиждень носитиме назву "Україна"

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 17:50
Містечко на півдні Іспанії тиждень носитиме назву Україна
Містечко Фуентес-де-Андалусія

Містечко Фуентес-де-Андалусія на півдні Іспанії на тиждень перейменувалося в "Україна", щоб висловити солідарність з українцями.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда". 

Місто у провінції Севілья, з населенням 7200 осіб, перейменувалося з ініціативи мешканців, щоб продемонструвати солідарність з українцями на тлі збройної агресії РФ. 

Реклама:

Крім того, тимчасово перейменували і п’ять вулиць - на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.

Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.

Нагадаємо, у Празі переіменували вулицю біля посольства РФ на Українських героїв. Перед тим активісти неофіційно "перейменували" вулицю Ruská (Руську), дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського військового корабля.

ВІДЕО ДНЯ

У Ризі частину вулиці з посольством РФ перейменували на вулицю Незалежності України.

Теми: Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Іспанія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: