Містечко на півдні Іспанії тиждень носитиме назву "Україна"

Містечко Фуентес-де-Андалусія на півдні Іспанії на тиждень перейменувалося в "Україна", щоб висловити солідарність з українцями.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Місто у провінції Севілья, з населенням 7200 осіб, перейменувалося з ініціативи мешканців, щоб продемонструвати солідарність з українцями на тлі збройної агресії РФ.

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Крім того, тимчасово перейменували і п’ять вулиць - на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.

Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.

Нагадаємо, у Празі переіменували вулицю біля посольства РФ на Українських героїв. Перед тим активісти неофіційно "перейменували" вулицю Ruská (Руську), дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників до російського військового корабля.

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