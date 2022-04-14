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Городок на юге Испании неделю будет носить название "Украина"

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 17:50
Городок Фуэнтес-де-Андалусия

Городок Фуэнтес-де-Андалусия на юге Испании на неделю переименовался в "Украину", чтобы выразить солидарность с украинцами.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Город в провинции Севилья с населением 7200 человек переименовался по инициативе жителей, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами на фоне вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, временно переименовали и пять улиц – в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежища в Испании.

Напомним, в Праге переименовали улицу возле посольства РФ в Украинских героев. До этого активисты неофициально "переименовали" улицу Ruská (Русскую), дописав несколько слов, чтобы вышло знаменитое послание украинских пограничников российскому военному кораблю.

В Риге часть улицы с посольством РФ переименовали в улицу Независимости Украины.

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Темы: Испания
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