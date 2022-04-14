"Далі буде ще більше": посольство США про зброю для України

Посольство США в Україні зазначило, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів на 800 млн доларів - не останній і далі буде більше.

Про це посольство повідомило у своєму Twitter після оголошення Білого дому та Пентагону про нову зброю для України, пише "Європейська правда".

Посольство опублікувало цитату із відеозвернення президента України Володимира Зеленського про те, що "свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія", зазначивши, що Штати погоджуються з цим твердженням.

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Ми погоджуємось. Обсяг та швидкість надання 🇺🇸 безпекової допомоги 🇺🇦 є безпрецедентними. Наша нова допомога на 800 мільйонів доларів США включає гаубиці, сотні бронетехніки, майже десяток гелікоптерів і 40000 артилерійських снарядів. Далі буде ще більше. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/iMjfOgpNuG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 14, 2022

"Обсяг та швидкість надання США безпекової допомоги Україні є безпрецедентними. Наша нова допомога на 800 мільйонів доларів США включає гаубиці, сотні бронетехніки, майже десяток гелікоптерів і 40000 артилерійських снарядів. Далі буде ще більше", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 квітня після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського Білий дім оголосив про виділення ще 800 млн доларів на зброю для України.

Пентагон розкрив детальний перелік озброєння. У списку - важка артилерія, бронетранспортери, гелікоптери, дрони та інше.