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"Дальше будет еще больше": посольство США об оружии для Украины

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 18:25
Дальше будет еще больше: посольство США об оружии для Украины
фото иллюстративное: getty images

Посольство США в Украине отметило, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на 800 млн долларов – не последний, и дальше будет больше.

Об этом посольство сообщило в своем Twitter после объявления Белого дома и Пентагона о новом оружии для Украины, пишет "Европейская правда".

Посольство опубликовало цитату из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского о том, что "свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания", отметив, что Штаты соглашаются с этим утверждением.

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"Объем и скорость предоставления США оборонной помощи Украине беспрецедентны. Наша новая помощь на 800 миллионов долларов США включает гаубицы, сотни единиц бронетехники, почти десяток вертолетов и 40 000 артиллерийских снарядов. Дальше будет еще больше", - говорится в заявлении.

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Напомним, 13 апреля после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского Белый дом объявил о выделении еще 800 млн долларов на оружие для Украины.

Пентагон раскрыл подробный список вооружения. В списке - тяжелая артиллерия, бронетранспортеры, вертолеты, дроны и другое.

Темы: СШАвойнаоружиеВооруженные силы
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