"Дальше будет еще больше": посольство США об оружии для Украины

Посольство США в Украине отметило, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на 800 млн долларов – не последний, и дальше будет больше.

Об этом посольство сообщило в своем Twitter после объявления Белого дома и Пентагона о новом оружии для Украины, пишет "Европейская правда".

Посольство опубликовало цитату из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского о том, что "свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания", отметив, что Штаты соглашаются с этим утверждением.

Ми погоджуємось. Обсяг та швидкість надання 🇺🇸 безпекової допомоги 🇺🇦 є безпрецедентними. Наша нова допомога на 800 мільйонів доларів США включає гаубиці, сотні бронетехніки, майже десяток гелікоптерів і 40000 артилерійських снарядів. Далі буде ще більше. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/iMjfOgpNuG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 14, 2022

"Объем и скорость предоставления США оборонной помощи Украине беспрецедентны. Наша новая помощь на 800 миллионов долларов США включает гаубицы, сотни единиц бронетехники, почти десяток вертолетов и 40 000 артиллерийских снарядов. Дальше будет еще больше", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 апреля после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского Белый дом объявил о выделении еще 800 млн долларов на оружие для Украины.

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