Рада визнала дії РФ геноцидом проти українців

Верховна Рада визнала дії, вчинені Росією під час воєнного нападу на Україну, геноцидом українського народу.

Джерело: сайт ВР

Деталі: У четвер ВР ухвалила постанову №7276 про заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".

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Дослівно: "…Верховна Рада України цією заявою:

Визнає дії, вчинені Збройними силами Російської Федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.

Звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України".

Деталі: У обґрунтуванні такого рішення згадуються, зокрема, численні публічні заяви президента РФ Володимира Путіна та інших посадових осіб цієї держави, а також рішення органів влади всіх рівнів на підтримку та виконання цих заяв, які "в сукупності свідчать про існування офіційної політики російської держави щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію, самовизначення і, як наслідок, на існування".

Також констатується багатовікова політика Росії, спрямована на "деукраїнізацію", поглинання української нації шляхом перекручування та привласнення її історії, здобутків у сферах науки, культури й мистецтва.

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Зазначається, що дії Збройних сил РФ на території України проти цивільного населення здійснюються з наміром знищити, повністю або частково, український народ як окрему національну спільність.

У заяві констатується, що акти геноциду в діях РФ проявляються, зокрема, у:

вчиненні Збройними силами РФ на тимчасово окупованих територіях України масових звірств (зокрема, в містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та багатьох інших населених пунктах на території України), що виявлялися у численних випадках вбивств, викрадення, жорстокого позбавлення свободи людей, їх катування, зґвалтування, глумління над тілами вбитих і замучених;

систематичних випадках умисного вбивства цивільного населення та умисному створенні Збройними силами РФ таких умов життя, які завдають виняткових страждань українському народу, направлені на його повне або часткове знищення, та у підсумку призводять до фізичного знищення українського населення в багатьох населених пунктах на території України, зокрема, через блокаду населених пунктів, недопущення гуманітарної допомоги та перешкоджання евакуації цивільного населення;

захопленні та цілеспрямованому знищенні об’єктів інфраструктури, що забезпечує базові потреби та життєзабезпечення людей;

примусовому переміщенні українських дітей на територію Російської Федерації та їхній передачі на виховання до чужого їм середовища з метою знищення їхньої самоідентифікації як українців, а також у вигнанні з власних домівок та депортації тисяч цивільних осіб з числа цивільного населення України на територію РФ;

поширених випадках фізичного та психологічного насильства щодо населення України, представників українських органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та інших місцевих активістів, журналістів, священнослужителів та інших авторитетних в українському суспільстві осіб;

системних діях РФ, спрямованих на створення умов, що розраховані на поступове знищення українського народу через підрив економічного потенціалу та безпеки, які проявляються у знищенні об’єктів господарської інфраструктури (пошкодження зерносховищ, перешкоджання посівній кампанії, блокада морських торговельних шляхів, руйнування електро- та газотранспортної інфраструктури тощо).

Про те, на яких підставах дії РФ мають бути трактовані саме як геноцид і що це означатиме, можна почитати у статті Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.