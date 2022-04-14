Рада признала действия РФ геноцидом против украинцев

Верховная Рада признала действия, совершенные Россией во время военного нападения на Украину, геноцидом украинского народа.

Источник: сайт ВР

Детали: В четверг ВР приняла постановление №7276 о заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

Дословно: "…Верховная Рада Украины этим заявлением:

Признает действия, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 г. геноцидом украинского народа.

Обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств по признанию совершения Российской Федерацией геноцида украинского народа, а также преступлений против Украины".

Детали: В обосновании такого решения упоминаются, в частности, многочисленные публичные заявления президента РФ Владимира Путина и других должностных лиц этого государства, а также решения органов власти всех уровней в поддержку и исполнение этих заявлений, которые "в совокупности свидетельствуют о существовании официальной политики российского государства, направленной на непризнание права украинского народа на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование".

Также констатируется многовековая политика России, направленная на "деукраинизацию", поглощение украинской нации путем извращения и присвоения ее истории, достижений в сферах науки, культуры и искусства.

Отмечается, что действия Вооруженных сил РФ на территории Украины против гражданского населения осуществляются с намерением уничтожить полностью или частично украинский народ как отдельную национальную общность.

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В заявлении констатируется, что акты геноцида в действиях РФ проявляются, в частности, в:

совершении Вооруженными силами РФ на временно оккупированных территориях Украины массовых зверств (в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и многих других населенных пунктах на территории Украины), выявлявшихся в многочисленных случаях убийств, похищения, жестокого лишения свободы людей, их пыток, изнасилований, глумлений над телами убитых и замученных;

систематических случаях умышленного убийства гражданского населения и умышленном создании Вооруженными силами РФ таких условий жизни, которые причиняют исключительные страдания украинскому народу, направлены на его полное или частичное уничтожение, и в итоге приводят к физическому уничтожению украинского населения во многих населенных пунктах на территории Украины, в частности, через блокаду населенных пунктов, недопущение гуманитарной помощи и препятствование эвакуации гражданского населения;

захват и целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры, что обеспечивает базовые потребности и жизнеобеспечение людей;

принудительном перемещении украинских детей на территорию Российской Федерации и их передаче на воспитание в чужую им среду с целью уничтожения их самоидентификации как украинцев, а также в изгнании из собственных домов и депортации тысяч гражданских лиц из числа гражданского населения Украины на территорию РФ;

распространенных случаях физического и психологического насилия в отношении населения Украины, представителей украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и других местных активистов, журналистов, священнослужителей и других авторитетных лиц в украинском обществе;

системных действиях РФ, направленных на создание условий, рассчитанных на постепенное уничтожение украинского народа через подрыв экономического потенциала и безопасности, проявляющихся в уничтожении объектов хозяйственной инфраструктуры (повреждение зернохранилищ, препятствование посевной кампании, блокада морских торговых путей, разрушение электро- и газотранспортной инфраструктуры и т.п.).

О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид и что это будет означать, можно почитать в статье Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир