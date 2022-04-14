Динамо розірвало контракт з гравцем: приховав, що він син сепаратиста

ФК "Динамо" розірвав контракт з футболістом юнацької команди Артуром Уваровим, бо він приховував, що є сином ворога України, заступника голови "комітету народної ради" так званої "ЛНР" з питань державної безпеки та оборони.

Джерело: заява на сайті футбольного клубу

Дослівно "Динамо": "Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем.

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ФК "Динамо" (Київ) офіційно заявляє, що у структурі клубу немає місця людям, налаштованим проти Незалежності, Цілісності та Сувернітету України!".

Деталі: Про те, що Уваров є сином сепаратиста, стало відомо вранці 14 квітня.

Цю інформацію перевірили і спитали у самого гравця, чи справді його батько належить до військових структур сепаратистів. Зазначається, що Уваров "не одразу дав позитивну відповідь".

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У "Динамо" наголосили, що у часи страшної війни з російськими окупантами гравець мусив сам звернутися до керівництва клубу та зізнатися в участі свого батька у військовій агресії проти України.

Клуб також повідомив, що "не збирається зупинятися у підтримці та фінансуванні українського народу в жахливій війні з російським окупантом, зневажаючи кожну особу, що виступає проти Незалежності України та не визнає її територіальної цілісності".