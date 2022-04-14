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Динамо разорвало контракт с игроком: скрыл, что он сын сепаратиста

Ирина БалачукЧетверг, 14 апреля 2022, 18:38
Динамо разорвало контракт с игроком: скрыл, что он сын сепаратиста
Артур Уваров. Фото fcdynamo.com

ФК "Динамо" расторг контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым, потому что он скрывал, что является сыном врага Украины, заместителя председателя "комитета народного совета" так называемой "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны.

Источник: заявление на сайте футбольного клуба

Дословно "Динамо": "Клуб возмущен поведением своего футболиста, который скрывал недопустимые факты, и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком.

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ФК "Динамо" (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Цельности и Суверенитета Украины!".

Детали: О том, что Уваров является сыном сепаратиста, стало известно утром 14 апреля.

Эту информацию проверили и спросили у самого игрока, действительно ли его отец принадлежит к военным структурам сепаратистов. Отмечается, что Уваров "не сразу дал положительный ответ".

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В "Динамо" подчеркнули, что во время страшной войны с российскими оккупантами игрок должен был сам обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины.

Клуб также сообщил, что "не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккупантом, презирая каждого, кто выступает против Независимости Украины и не признает ее территориальную целостность".

Темы: футболУкраинавойнасепаратизм
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