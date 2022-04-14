У Литві нічого не знають про безпілотник, який нібито збили білоруські прикордонники

У Прикордонній службі Литви заявили, що не мають ніякої інформації щодо інциденту, про який заявляє Білорусь - нібито збитий на кордоні литовський безпілотник.

Як повідомляє LRT, про це у коментарі ЗМІ заявив речник прикордонників Рокас Пукінскас, пише "Європейська правда".

"Ми не маємо інформації про те, що такий дрон був збитий з білоруського боку кордону, як і даних про те, що такий безпілотник запускали з території Литви", - прокоментував речник.

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14 квітня білоруські прикордонники заявили, що напередодні нібито збили безпілотний літальний апарат на кордоні з Литвою, який прямував на територію Білорусі.

Також цього дня прем'єрка Литви заявила, що російські погрози збільшити військову присутність у Балтійському регіоні, зокрема ядерну, не є чимось новим.