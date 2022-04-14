Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві нічого не знають про безпілотник, який нібито збили білоруські прикордонники

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 18:52

У Прикордонній службі Литви заявили, що не мають ніякої інформації щодо інциденту, про який заявляє Білорусь - нібито збитий на кордоні литовський безпілотник.

Як повідомляє LRT, про це у коментарі ЗМІ заявив речник прикордонників Рокас Пукінскас, пише "Європейська правда".

"Ми не маємо інформації про те, що такий дрон був збитий з білоруського боку кордону, як і даних про те, що такий безпілотник запускали з території Литви", - прокоментував речник.

14 квітня білоруські прикордонники заявили, що напередодні нібито збили безпілотний літальний апарат на кордоні з Литвою, який прямував на територію Білорусі. 

Також цього дня прем'єрка Литви заявила, що російські погрози збільшити військову присутність у Балтійському регіоні, зокрема ядерну, не є чимось новим.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛитваБілорусь
Головне сьогодні

Зеленський збирав силовиків щодо Маріуполя: Робимо все для порятунку людей

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Усі новини...
Литва
Литва відкинула попередження Росії щодо НАТО: "Нічого нового"
Президент Литви переконував Зеленського, що альтернатива НАТО Україні не потрібна
Зеленський зустрівся з президентами 4 країн
Останні новини
01:15
Ворог обстріляв сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві
01:12
Українські захисники за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога
00:28
Посол Франції повернувся до Києва
00:11
Прикордонна вантажна блокада та відлік до нафтового ембарго: підсумки економічного фронту 15 квітня
23:54
Зеленський: Росія назавжди програла Україну
23:52
ЗСУ так закошмарили росіян, що ті уже б'ють з далекобійних літаків – президент
23:37
Зеленський збирав силовиків щодо Маріуполя: Робимо все для порятунку людей
23:35
Опитувальник щодо вступу в ЄС майже заповнений – Зеленський
23:20
У Міноборони розповіли, як агресор готується до нового наступу на сході
23:10
фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах
Усі новини...