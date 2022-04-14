Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Литве ничего не знают о беспилотнике, который якобы сбили белорусские пограничники

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 18:52

В Пограничной службе Литвы заявили, что не располагают никакой информацией об инциденте, о котором заявляет Беларусь - якобы сбитом на границе литовском беспилотнике.

Как сообщает LRT, об этом в комментарии СМИ заявил спикер пограничников Рокас Пукинскас, пишет "Европейская правда".

"У нас нет информации о том, что такой дрон был сбит с белорусской стороны границы, как и данных о том, что такой беспилотник запускали с территории Литвы", - прокомментировал спикер.

14 апреля белорусские пограничники заявили, что накануне якобы сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой, направлявшийся на территорию Беларуси.

Также в этот день премьер Литвы заявила, что российские угрозы увеличить военное присутствие в Балтийском регионе, в частности ядерное, не являются чем-то новым.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛитваБеларусь
Главное сегодня

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Литва
Литва отвергла предупреждение России в отношении НАТО: "Ничего нового"
Президент Литвы убеждал Зеленского, что альтернатива НАТО Украине не нужна
Зеленский встретился с президентами 4 стран
Последние новости
05:00
В парламенте Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
04:00
Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных
03:00
СМИ: Шмигаль поедет в Вашингтон
02:05
Лидер "партии Меркель" критикует правительство за недостаточную поддержку Украины
02:01
Зеленский наградил еще более двухсот военных
01:40
Залужный обсудил с американским генералом бои на Донбассе и Харьковщине
01:34
Россия подтвердила угрозы всем странам, помогающим оружием Украине
01:12
Украинские защитники за сутки сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты врага
00:28
Посол Франции вернулся в Киев
00:15
Враг обстрелял сортировочный центр Новой почты в Николаеве
Все новости...