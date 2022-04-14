В Литве ничего не знают о беспилотнике, который якобы сбили белорусские пограничники

В Пограничной службе Литвы заявили, что не располагают никакой информацией об инциденте, о котором заявляет Беларусь - якобы сбитом на границе литовском беспилотнике.

Как сообщает LRT, об этом в комментарии СМИ заявил спикер пограничников Рокас Пукинскас, пишет "Европейская правда".

"У нас нет информации о том, что такой дрон был сбит с белорусской стороны границы, как и данных о том, что такой беспилотник запускали с территории Литвы", - прокомментировал спикер.

14 апреля белорусские пограничники заявили, что накануне якобы сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой, направлявшийся на территорию Беларуси.

Также в этот день премьер Литвы заявила, что российские угрозы увеличить военное присутствие в Балтийском регионе, в частности ядерное, не являются чем-то новым.