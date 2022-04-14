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У США натякають, що не збираються повертати російським бізнесменам їхні активи 

Мазуренко Альона Четвер, 14 квітня 2022, 19:05
ДЖЕЙК САЛЛІВАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван натякнув, що США не планують повертати активи російським бізнесменам, а натомість використають їх для чогось кращого. 

Джерело: Салліван у ході виступу в Економічному клубі Вашингтона

Пряма мова на питання, чи збираються США повертати олігархам із РФ їхні активи, такі як яхти, чи використають їх у якості репарацій: "Наша мета не в тому, щоб повертати їх. Наша мета полягає в тому, щоб використовувати їх краще, ніж у такий спосіб...

Можете бути впевнені, наша мета не полягає в тому, щоб сидіти на місці, а потім повернути їх".

Деталі: При цьому він додав, що хоче бути максимально обережним, відповідаючи на це питання. 

Він зазначив, що в Білому домі тривають дискусії з цього питання.

Салліван також прокоментував слова Байдена, який називає дії Росії в Україні "геноцидом". За його словами, схоже, що президент РФ Володимир Путін та росіяни намагаються стерти з лиця землі українську ідентичність.

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За його словами, війна Росії з Україною може тривати "місяці". Радник Байдена прогнозує затяжний конфлікт.

Крім того, Салліван розповів, що в адміністрації Байдена ще не вирішили, чи США знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне угоди з Україною. 

Пряма мова: "Багато чого залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато чого залежить від того, на що погодяться українці з нами та європейці".

За його словами, США не планують через голову українців укладати угоду з Росією, за якою та отримає купу послаблень: "Але якби якусь міру послаблення санкцій було вбудовано в якесь надійне дипломатичне рішення на чолі з українцями, це те, що ми з радістю оцінили б".

Теми: СШАолігархиРосіясанкції
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