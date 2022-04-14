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В США намекают, что не собираются возвращать российским бизнесменам их активы

Алена МазуренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 19:05
В США намекают, что не собираются возвращать российским бизнесменам их активы
ДЖЕЙК САЛЛИВАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан намекнул, что США не планируют возвращать активы российским бизнесменам, вместо этого используют их для чего-то лучшего.

Источник: Салливан в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона

Прямая речь на вопрос, собираются ли США возвращать олигархам из РФ их активы, такие как яхты или используют их как репарации: "Наша цель не в том, чтобы возвращать их. Наша цель состоит в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом...

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Можете быть уверены, наша цель не состоит в том, чтобы сидеть на месте и затем вернуть их".

Детали: При этом он добавил, что хочет быть максимально осторожным, отвечая на этот вопрос.

Он отметил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

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Салливан также прокомментировал слова Байдена, называющего действия России в Украине "геноцидом". По его словам, похоже, что президент РФ Владимир Путин пытается стереть с лица земли украинскую идентичность.

По его словам, война России с Украиной может продолжаться "месяцами". Советник Байдена прогнозирует затяжной конфликт.

Кроме того, Салливан рассказал, что в администрации Байдена еще не решили, снимут ли США санкции с России, если она достигнет соглашения с Украиной.

Прямая речь: "Многое зависит от формы и объема этого дипломатического соглашения, и многое зависит от того, на что согласятся украинцы с нами и европейцы".

По его словам, США не планируют за спиной главы украинцев заключать соглашение с Россией, по которому та получит кучу послаблений: "Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в какое-то надежное дипломатическое решение во главе с украинцами, это то, что мы с радостью оценили бы".

Темы: СШАолигархиРосcиясанкции
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