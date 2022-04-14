В США намекают, что не собираются возвращать российским бизнесменам их активы

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан намекнул, что США не планируют возвращать активы российским бизнесменам, вместо этого используют их для чего-то лучшего.

Источник: Салливан в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона

Прямая речь на вопрос, собираются ли США возвращать олигархам из РФ их активы, такие как яхты или используют их как репарации: "Наша цель не в том, чтобы возвращать их. Наша цель состоит в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом...

Реклама:

Можете быть уверены, наша цель не состоит в том, чтобы сидеть на месте и затем вернуть их".

Детали: При этом он добавил, что хочет быть максимально осторожным, отвечая на этот вопрос.

Он отметил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

ВИДЕО ДНЯ

Салливан также прокомментировал слова Байдена, называющего действия России в Украине "геноцидом". По его словам, похоже, что президент РФ Владимир Путин пытается стереть с лица земли украинскую идентичность.

По его словам, война России с Украиной может продолжаться "месяцами". Советник Байдена прогнозирует затяжной конфликт.

Кроме того, Салливан рассказал, что в администрации Байдена еще не решили, снимут ли США санкции с России, если она достигнет соглашения с Украиной.

Прямая речь: "Многое зависит от формы и объема этого дипломатического соглашения, и многое зависит от того, на что согласятся украинцы с нами и европейцы".

По его словам, США не планируют за спиной главы украинцев заключать соглашение с Россией, по которому та получит кучу послаблений: "Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в какое-то надежное дипломатическое решение во главе с украинцами, это то, что мы с радостью оценили бы".