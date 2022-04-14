У Києві розпочали ремонт доріг

Дорожні служби Києва розпочали ямковий ремонт доріг у місті, капітальні і поточні ремонти наразі дещо відклали через війну.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Навіть в умовах воєнного стану і складної економічної ситуації, дорожні служби здійснюють ремонти доріг, де це вкрай необхідно – там, де утворилися вибоїни та ями після зимового періоду. Плани з капітальних та поточних ремонтів довелося дещо відтермінувати. А роботи з аварійного ямкового ремонту тривають у всіх районах міста".

Деталі: Зокрема техніка та бригади "Київавтодору" працюють на вулицях: Чорновола, Омельяновича-Павленка, Солом‘янській, Леся Курбаса, Верховинній, Кільцевій дорозі, Малевича, Констянтинівській, на площі Перемоги та в Тверському тупику.

Фото КМВА

Також працівники "Київавтодору", столичні рятувальники і волонтери допомагають у відновленні зруйнованих російськими окупантами містечок під Києвом, зокрема, Гостомеля та Бородянки.