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В Киеве начали ремонт дорог

Ирина БалачукЧетверг, 14 апреля 2022, 19:14
В Киеве начали ремонт дорог
Фото КГВА

Дорожные службы Киева начали ямочный ремонт дорог в городе, капитальные и текущие ремонты пока отложили из-за войны.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Даже в условиях военного положения и сложной экономической ситуации, дорожные службы осуществляют ремонт дорог, где это крайне необходимо – там, где образовались выбоины и ямы после зимнего периода. Планы по капитальным и текущим ремонтам пришлось немного отсрочить. А работы по аварийному ямочному ремонту продолжаются во всех районах города".

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Детали: В частности, техника и бригады "Киевавтодора" работают на улицах: Чорновила, Омельяновича-Павленко, Соломенской, Леся Курбаса, Верховинной, Кольцевой дороге, Малевича, Константиновской, на площади Победы и в Тверском тупике.

 
Фото КГВА

Также работники "Киевавтодора", столичные спасатели и волонтеры помогают в восстановлении разрушенных российскими оккупантами городков под Киевом, в частности, Гостомеля и Бородянки.

Темы: Киевдорогивойна
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