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Після удару по "Москві" кораблі РФ відійшли подалі від берегів України

Четвер, 14 квітня 2022, 19:21

У США спостерігають, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москви", відійшли на південь далі від українського берега.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, розповів високопоставлений чиновник міністерства оборони США.

"Ми помітили, що інші чорноморські кораблі, які діяли поблизу "Москви" або в північній частині Чорного моря, всі рушили далі на південь після пошкоджень, яких зазнала "Москва". Отже, вони всі, всі північночорноморські кораблі зараз відійшли, подалі від північних районів, де вони діяли", - сказав чиновник.

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Він також повторив коментарі речника Пентагону Джона Кірбі, що у США немає інформації про причину пошкодження крейсера "Москва". 

США вважають, що судно зазнало значної шкоди, але нічого не знають про жертви серед екіпажу. 

США припускають, що корабель зберіг плавучість і власних ходом вирушив, ймовірно, у Севастополь для ремонту.

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Теми: СШАЧФ Росіївійна
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