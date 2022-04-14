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После удара по "Москве" корабли РФ отошли подальше от берегов Украины

Четверг, 14 апреля 2022, 19:21

В США наблюдают, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера "Москва", отошли к югу дальше от украинского берега.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, рассказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

"Мы заметили, что другие черноморские корабли, действовавшие вблизи "Москвы" или в северной части Черного моря, все двинулись дальше на юг после повреждений, которые получила "Москва". Итак, они все, все северночерноморские корабли сейчас отошли, подальше от северных районов, где они действовали", – сказал чиновник.

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Он также повторил комментарии спикера Пентагона Джона Кирби, что у США нет информации о причине повреждения крейсера "Москва".

США считают, что судно получило значительный ущерб, но ничего не знают о жертвах среди экипажа.

США предполагают, что корабль сохранил плавучесть и своим ходом отправился, вероятно, в Севастополь для ремонта.

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Темы: СШАЧФ Россиивойна
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