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У Харкові інтенсивність обстрілів збільшилася, увечері він знову потрапив під удар

Четвер, 14 квітня 2022, 19:51

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про посилення інтенсивності обстрілів міста в останні три дні. У четвер увечері місто знову потрапило під удар.

Джерело: Терехов в ефірі телемарафону.

Деталі: За словами мера, у четвер увечері знову був обстріл Харкова, спалахнули гаражі, було влучення у житловий будинок.

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Пряма мова: "Ситуація напружена. З початку війни ворог обстрілює місто постійно, причому різко розширена географія бомбардувань. Практично немає таких районів, в які не влучили снаряди".

Деталі: Терехов зазначив, що останні три дні інтенсивність обстрілів значно зросла: вибухають снаряди, Харків бомбардують, є руйнування - 2055 будівель зруйновано, більшість із них не підлягають відновленню.

У той же час місто живе, магазини та аптеки працюють, гуманітарну допомогу роздають.

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Теми: Харківвійна
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