В Харькове интенсивность обстрелов увеличилась, вечером он снова попал под удар

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает об усилении интенсивности обстрелов города в последние три дня. В четверг вечером город снова попал под удар.

Источник: Терехов в эфире телемарафона.

Детали: По словам мэра, в четверг вечером снова был обстрел Харькова, загорелись гаражи, было попадание в жилой дом.

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Прямая речь: "Ситуация напряженная. С начала войны враг обстреливает город постоянно, причем расширена резко география бомбардирвок. Практически нет таких районов, в которые не попали снаряды".

Детали: Терехов отметил, что в последние три дня интенсивность обстрелов значительно возросла: рвутся снаряды, Харьков бомбят, есть разрушения - 2055 зданий разрушено, большинство из них не подлежат восстановлению.

В то же время город живет, магазины и аптеки работают, гумпомощь раздают.