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У Гостомелі комендантську годину продовжили до 20 квітня

Мазуренко Альона Четвер, 14 квітня 2022, 20:11
ФОТО: ДСНС

На території Гостомельської селищної ради у Київській області комендантську годину продовжили на тиждень - до 6.00 20 квітня.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "У Київській області комендантська година триватиме з 21.00 14 квітня до 6.00 15 квітня.

Виключення – на території Гостомельської та Іванківської селищних рад, у місті Ірпінь, де комендантську годину посилено:

  • У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня.
  • На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.
  • У місті Ірпінь раніше запроваджена комендантська година триває до 9:00 15 квітня".

Деталі: Під час комендантської години діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях. За винятком осіб із спецперепустками.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що це пов'язано із розмінуванням території. Також він закликав не поспішати із поверненням у Київську область. 

Пряма мова: "Хоча наші сили оборони відстояли Київщину від загарбника, на пам'ять про бойові дії лишилося багато вибухонебезпечних "сюрпризів". Рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій. Щоб не наражати мешканців на небезпеку, ми змушені посилювати деякі заходи.

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Також звертаюся до кожного, хто тимчасово виїхав за межі області. Не поспішайте повертатися! Поки триває розмінування територій – зберігається загроза для мирного населення".

Теми: Київська областьвійнаРосіяУкраїна
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