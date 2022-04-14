В Гостомеле комендантский час продлили до 20 апреля

На территории Гостомельского поселкового совета в Киевской области комендантский час продлили на неделю - до 6.00 20 апреля.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В Киевской области комендантский час продлится с 21.00 14 апреля до 6.00 15 апреля.

Исключение – на территории Гостомельского и Иванковского поселковых советов, в городе Ирпень, где комендантский час усилен:

В населенных пунктах Гостомельского поссовета он будет действовать с 18:00 14 апреля до 6:00 20 апреля.

На территории Иванковского поссовета – ежедневно с 20:00 до 6:00 с 13 по 18 апреля.

В городе Ирпень ранее введенный комендантский час длится до 9:00 15 апреля".

Детали: Во время комендантского часа действует запрет на заезд в населенный пункт, пребывание на улице и в других общественных местах. За исключением лиц со спецпропусками.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что это связано с разминированием территории. Также он призвал не торопиться с возвращением в Киевскую область.

Прямая речь: "Хотя наши силы обороны отстояли Киевщину от захватчика, на память о боевых действиях осталось много взрывоопасных "сюрпризов". Спасатели и правоохранители проводят планомерную работу по разминированию территорий. Чтобы не подвергать жителей опасности, мы вынуждены усиливать некоторые меры.

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Также обращаюсь к каждому, кто временно уехал за пределы области. Не торопитесь возвращаться! Пока идет разминирование территорий – сохраняется угроза мирному населению".