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Канада отправляет в Польшу военных – помогать встречать украинских беженцев

Четверг, 14 апреля 2022, 20:17

Канада отправит в Польшу около 150 военных, чтобы помочь польским коллегам принимать беженцев из Украины; в миссию включат украиноязычных военнослужащих.

Как сообщает Reuters, об этом объявила министр обороны Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

Миссия будет помогать польским коллегам в центрах приема беженцев из Украины на всей территории Польши.

"Наши военные будут оказывать общую поддержку и ограниченную медицинскую помощь, что будет возможно благодаря украиноязычному персоналу Вооруженных сил Канады", - рассказала министр.

Также военные будут помогать специальной польской группе гуманитарной помощи и будут оказывать содействие в переселении украинцев в Канаду.

Ранее правительство Джастина Трюдо утвердило специальную схему для приема в Канаде украинцев, покинувших свои дома из-за войны. По состоянию на 6 апреля было одобрено 30 тысяч запросов на временное проживание.

В проекте бюджета на 2022-23 годы предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.

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Темы: КанадаПольшабеженцы
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