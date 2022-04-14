Україна зіграє на ЧС з волейболу замість Росії

Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь у Чемпіонаті світу з волейболу-2022.

Джерело: Федерація волейболу України

Дослівно ФВУ: "14 квітня президент ГО ФВУ Михайло Мельник отримав листа від ФІВБ (Міжнародна федерація волейболу – ред.), у якому повідомляється, що Україна зіграє на Чемпіонаті світу-2022 замість Росії".

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Деталі: У листі сказано, що процедура жеребкування проводитися наново не буде, і Україна посяде місце Росії у групі А під першим сіяним номером.

Передісторія:

На початку березня Міжнародна федерація волейболу скасувала турнір, який мав відбутися у 10 російських містах. Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що Росія напала на Україну.

Право на проведення престижного змагання у Росії забрали. Також росіян позбавили права участі в турнірі.

За попередніми даними, Чемпіонат світу-2022 відбудеться у Польщі та Словенії.

У вересні 2021 при оновленні рейтингу чоловічій збірній Україні для потрапляння на Чемпіонат світу-2022 не вистачило зовсім трохи. Наша команда трималася на 22-му місці, але в останній момент опустилася на 23-тю сходинку, що не дозволило їй забрати останню ліцензію. Після вилучення Росії з ЧС команда України піднялася на потрібну для участі сходинку.

Суперниками України на Чемпіонаті світу з волейболу стануть Сербія, Туніс та Пуерто-Рико.