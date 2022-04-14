Україна зіграє на ЧС з волейболу замість Росії

Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь у Чемпіонаті світу з волейболу-2022.

Джерело: Федерація волейболу України

Дослівно ФВУ: "14 квітня президент ГО ФВУ Михайло Мельник отримав листа від ФІВБ (Міжнародна федерація волейболу – ред.), у якому повідомляється, що Україна зіграє на Чемпіонаті світу-2022 замість Росії".

Деталі: У листі сказано, що процедура жеребкування проводитися наново не буде, і Україна посяде місце Росії у групі А під першим сіяним номером.

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