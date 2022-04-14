Украина сыграет на ЧМ по волейболу вместо России

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в Чемпионате мира по волейболу-2022.

Источник: Федерация волейбола Украины

Дословно ФВУ: "14 апреля президент ОО ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ (Международная федерация волейбола – ред.), в котором сообщается, что Украина сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России"

Детали: В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проходить не будет, и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.

Предыстория: