Украина сыграет на ЧМ по волейболу вместо России
Четверг, 14 апреля 2022, 20:32
Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в Чемпионате мира по волейболу-2022.
Источник: Федерация волейбола Украины
Дословно ФВУ: "14 апреля президент ОО ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ (Международная федерация волейбола – ред.), в котором сообщается, что Украина сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России"
Реклама:
Детали: В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проходить не будет, и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.
Предыстория:
- В начале марта Международная федерация волейбола отменила турнир, который должен был состояться в 10 российских городах. Такое решение было принято в связи с тем, что Россия напала на Украину.
- Право на проведение престижного соревнования у России забрали. Также россиян лишили права участия в турнире.
- По предварительным данным, Чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении.
- В сентябре 2021 года при обновлении рейтинга мужской сборной Украины для попадания на Чемпионат мира-2022 не хватило совсем чуть-чуть. Наша команда держалась на 22-м месте, но в последний момент опустилась на 23-е место, что не позволило ей забрать последнюю лицензию. После исключения России из ЧМ команда Украины поднялась на необходимую для участия строчку.
- Соперниками Украины на Чемпионате мира по волейболу станут Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.
ВИДЕО ДНЯ