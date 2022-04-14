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Украина сыграет на ЧМ по волейболу вместо России

Ирина БалачукЧетверг, 14 апреля 2022, 20:32
Фото fvu.in.ua

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в Чемпионате мира по волейболу-2022.

Источник: Федерация волейбола Украины

Дословно ФВУ: "14 апреля президент ОО ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ (Международная федерация волейбола – ред.), в котором сообщается, что Украина сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России"

Детали: В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проходить не будет, и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.

Предыстория:

  • В начале марта Международная федерация волейбола отменила турнир, который должен был состояться в 10 российских городах. Такое решение было принято в связи с тем, что Россия напала на Украину.
  • Право на проведение престижного соревнования у России забрали. Также россиян лишили права участия в турнире.
  • По предварительным данным, Чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении.
  • В сентябре 2021 года при обновлении рейтинга мужской сборной Украины для попадания на Чемпионат мира-2022 не хватило совсем чуть-чуть. Наша команда держалась на 22-м месте, но в последний момент опустилась на 23-е место, что не позволило ей забрать последнюю лицензию. После исключения России из ЧМ команда Украины поднялась на необходимую для участия строчку.
  • Соперниками Украины на Чемпионате мира по волейболу станут Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.

Темы: УкраинаспортРосcиявойна
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