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Рада визнала режим РФ нацистським та заборонила символіку агресора

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 20:34
ВЕРХОВНА РАДА, ФОТО GETTY IMAGES

Верховна Рада заборонила символіку, яку використовують збройні сили РФ у війні проти України.

Джерело: сайт ВР, сайт "Слуги народу"

Деталі: Законопроєкт № 7214 "Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акта агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими військовими формуваннями Російської Федерації у війні проти України" було ухвалено в другому читанні.

РФ визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

Політичний режим РФ визнається нацистським за своєю суттю і практикою та таким, що ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим, який був у гітлерівській Німеччині.

Законопроєкт забороняє пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України. При цьому використання символіки воєнного вторгнення РФ в Україну визнається окремим видом такої пропаганди.

Використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, зокрема, вважається:

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  • використання латинських літер "Z", "V" окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії проти України чи будь-яких інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер "З", "С", "В", "Ф" чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах;
  • використання символіки збройних сил РФ, її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави терориста (держави-агресора).

"За порушення цих вимог передбачена цивільно-правова, адміністративна, адміністративно-господарська і кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України. При цьому відповідальність несуть як фізичні, так і юридичні особи, посадові особи юросіб, органів державної влади, місцевого самоврядування", – розповів співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, повідомляє сайт "Слуги народу".

Разом із тим, не вважається порушенням, якщо таку символіку використовують у творах і матеріалах, створених із метою засудження російського нацистського тоталітарного режиму, воєнного вторгнення в Україну, якщо ця мета виражена в очевидній формі, виходячи зі змісту відповідного твору, матеріалу.

Теми: Верховна РадаРосіявійнапропаганда
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