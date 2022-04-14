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Рада признала режим РФ нацистским и запретила символику агрессора

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 20:34
ВЕРХОВНАЯ РАДА, ФОТО GETTY IMAGES

Верховная Рада запретила символику, используемую вооруженными силами РФ в войне против Украины.

Источник: сайт ВР, сайт "Слуги народа"

Детали: Законопроект №7214 "О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины" был принят во втором чтении.

РФ признается государством-террористом, одной из целей политического режима которой является геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, искусственное создание гуманитарной катастрофы в Украине или отдельных регионах.

Политический режим РФ признается нацистским по своей сути и практике и идеологически наследующим национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим, который был в гитлеровской Германии.

Законопроект запрещает пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ как страны-террориста против Украины. При этом использование символики военного вторжения РФ в Украину признается отдельным видом такой пропаганды.

Использованием символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, в частности, считается:

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  • использование латинских букв "Z", "V" отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии против Украины или любых других военных действий) или путем замены этими буквами кириллических букв "З", "С", "В", "Ф" или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах;
  • использование символики вооруженных сил РФ, ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, других вооруженных формирований и (или) органов государства террориста (государства-агрессора).

"За нарушение этих требований предусмотрена гражданско-правовая, административная, административно-хозяйственная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Украины. При этом ответственность несут как физические, так и юридические лица, должностные лица юрлиц, органов государственной власти, местного самоуправления", – рассказал соавтор законопроекта, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает сайт "Слуги народа".

Вместе с тем, не считается нарушением, если такая символика используется в произведениях и материалах, созданных с целью осуждения российского нацистского тоталитарного режима, военного вторжения в Украину, если эта цель выражена в очевидной форме, исходя из содержания соответствующего произведения, материала.

Темы: Верховная РадаРосcиявойнапропаганда
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