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Росіяни позбавили житла майже 220 тисяч мешканців України

Четвер, 14 квітня 2022, 20:36

Понад 76 700 інформаційних заявок про знищення та пошкодження майна українців надійшло через "Дію". Загальна площа збитків — більше 5,3 мільйонів кв.м

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.

Пряма мова: "На сьогодні рашисти вже лишили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37 550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об'єктів культурної спадщини…

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Інформаційні заявки продовжують надходити і боляче уявити цифри, які матимемо в кінцевому підсумку після нашої перемоги".

Теми: житловійнаРосія
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