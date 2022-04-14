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Россияне лишили жилья почти 220 тысяч жителей Украины

Четверг, 14 апреля 2022, 20:36

Более 76 700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества украинцев поступило через "Дию". Общая площадь убытков - более 5,3 миллиона кв.м.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Прямая речь: "На сегодняшний день рашисты уже оставили без жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия…

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Информационные заявки продолжают поступать и больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы".

Темы: жильевойнаРосcия
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