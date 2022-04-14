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"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 21:02
ОЛЕКСАНДР БОЖКОВ, ФОТО З САЙТУ "СЛУГИ НАРОДУ"

Олександр Божков, який балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №141, склав присягу народного депутата.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук, повідомляє сайт "Слуги народу", ЧЕСНО

Деталі: Олександр Божков – уродженець Маріуполя. Зазначається, що в мирний час він "працював у креативних індустріях".

Він приєднався до фракції замість Миколи Сольського, якого обрали на посаду міністра аграрної політики та продовольства.

За даними ЧЕСНО, Божков був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Раніше обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проєктів на ТРК Україна.

Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. 

Що передувало: 24 березня член фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань аграрної політики і земельної реформи Микола Сольський був обраний на посаду міністра аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим склав повноваження народного депутата.

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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