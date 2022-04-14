Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 21:02
Слуги поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики
ОЛЕКСАНДР БОЖКОВ, ФОТО З САЙТУ "СЛУГИ НАРОДУ"

Олександр Божков, який балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №141, склав присягу народного депутата.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук, повідомляє сайт "Слуги народу", ЧЕСНО

Деталі: Олександр Божков – уродженець Маріуполя. Зазначається, що в мирний час він "працював у креативних індустріях".

Реклама:

Він приєднався до фракції замість Миколи Сольського, якого обрали на посаду міністра аграрної політики та продовольства.

За даними ЧЕСНО, Божков був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Раніше обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проєктів на ТРК Україна.

Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 24 березня член фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань аграрної політики і земельної реформи Микола Сольський був обраний на посаду міністра аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим склав повноваження народного депутата.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Слуга народу
Міністру Резнікову: Укладайте не парі, а договори за ринковими цінами
Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?
Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: