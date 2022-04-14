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"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 21:02
АЛЕКСАНДР БОЖКОВ, ФОТО С САЙТА "СЛУГИ НАРОДА"

Александр Божков, баллотировавшийся в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №141, принял присягу народного депутата.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук, сообщает сайт "Слуги народа", ЧЕСНО

Детали: Александр Божков – уроженец Мариуполя. Отмечается, что в мирное время он работал "в креативных индустриях".

Он присоединился к фракции вместо Николая Сольского, избранного на должность министра аграрной политики и продовольствия.

По данным ЧЕСНО, Божков был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95". Ранее занимал должность исполнительного продюсера Первого автомобильного канала. Являлся продюсером проектов на ТРК Украина. Окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете.

Что предшествовало: 24 марта член фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по аграрной политике и земельной реформе Николай Сольский был избран на должность министра аграрной политики и продовольствия, в связи с чем сложил полномочия народного депутата.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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