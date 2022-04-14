Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства - посол ЄС

Оцінюючи, чи може Україна отримати статус кандидата на вступ до ЄС, Європейська комісія установить відповідність України двом основним критеріям для членства у блоці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом щодо її думки, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи Україна відповідає двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - зазначив він.

За словами дипломата, Єврокомісія має намір завершити оцінку до червня.

Після цього на основі оцінки комісії держави-члени повинні ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ.

Нагадаємо, у минулу п’ятницю під час візиту до Києва глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник щодо членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.

За словами глави держави, Україна за тиждень готова дати всі відповіді на питання для отримання кандидатського статусу.

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Як відомо, уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні.