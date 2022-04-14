Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства – посол ЕС

Четверг, 14 апреля 2022, 21:23

Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом по ее мнению, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.

По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня.

После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.

Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы государства, Украина через неделю готова дать все ответы на вопросы для получения кандидатского статуса.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Темы: ЕСевроинтеграция
Главное сегодня

Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
ЕС
ЕС закрыл лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию
ЕС согласовал третий транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро
Глава МИД Литвы: некоторые страны ЕС категорически против эмбарго на нефть из РФ
Последние новости
23:52
Зеленский: ВСУ так закошмарили россиян, что те уже бьют с дальнобойных самолетов
23:37
Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей
23:35
Опросник относительно вступления в ЕС почти заполнен – Зеленский
23:20
В Минобороны рассказали, как агрессор готовится к новому наступлению на востоке
23:10
фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах
23:10
фотоГлавный ресурс – люди. Как работает самый большой хаб Help Ukraine Center в Польше
23:04
В WhatsApp появятся сообщества
23:03
Посол Франции вернулся в Киев
22:43
В Тбилиси заверили, что не помогают России обходить санкции Запада
22:43
Россияне внесли Дудя в реестр "иноагентов"
Все новости...