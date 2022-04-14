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Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства – посол ЕС

Четверг, 14 апреля 2022, 21:23

Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом по ее мнению, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.

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По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня.

После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.

Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.

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По словам главы государства, Украина через неделю готова дать все ответы на вопросы для получения кандидатского статуса.

Как известно, правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Темы: ЕСевроинтеграция
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