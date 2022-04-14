Байден заявив, що готовий приїхати до України

Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України.

Джерело: Байден на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді в четвер, повідомляє сайт Білого дому

Деталі: На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.

На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?".

На запитання у відповідь: "А Ви?" президент США відповів: "Так".

Що передувало: Останніми тижнями Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Американські ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати обмірковують візит високопосадовця до Києва на знак солідарності з Україною. Втім, потенційними кандидатами для візиту до Києва називалися держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.