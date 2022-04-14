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Байден заявил, что готов приехать в Украину

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 21:45
Джозеф Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично приехать в Украину.

Источник: Байден на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде в четверг, сообщает сайт Белого дома

Детали: На вопрос, собираются ли США отправлять высокопоставленных чиновников в Украину, Байден сначала ответил, что это решение принимается сейчас.

На уточняющий вопрос, кто мог бы поехать, Байден в шутку спросил журналиста: "Вы готовы поехать?".

На ответный вопрос: "А Вы?" президент США ответил: "Да".

Что предшествовало: В последние недели Киев посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Хегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты обдумывают визит высокопоставленного чиновника в Киев в знак солидарности с Украиной. Однако потенциальными кандидатами для визита в Киев назывались госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

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Темы: БайденКиевСША
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