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За час війни на Харківщині загинули 24 дитини - ОВА

Четвер, 14 квітня 2022, 22:00

За час повномасштабного вторгнення рф загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них - 24 дитини.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Деталі: протягом дня росіяни завдали 34 удари із РСЗВ та артилерії по районах Харкова. За словами Синєгубова, це виключно мирні райони, де немає військової інфраструктури.

Також у четвер окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд. Є постраждалі. По області за день 8 цивільних поранені російськими обстрілами, 1 людина загинула.

За словами керівника ОВА, складним залишається Ізюмський напрямок, там тривають бої. ЗСУ тримають позиції, аби запобігти перекиданню російської воєнної техніки до Луганської та Донецької областей.

Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму. Це бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і 3 Урали. Українські бійці знищили усю ворожу колону. Також над Балаклією ЗСУ збили ворожий безпілотник "Орлан-10", який вів розвідку.

Теми: Харківдітивійна
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