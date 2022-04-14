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За время войны в Харьковской области погибли 24 ребенка - ОВА

Четверг, 14 апреля 2022, 22:00

За время полномасштабного вторжения России погибли 503 мирных жителя Харьковщины, из них - 24 ребенка.

Источник: руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Детали: в течение дня россияне нанесли 34 удара с РСЗО и артиллерии по районам Харькова. По словам Синегубова, это только мирные районы, где нет военной инфраструктуры.

Также в четверг оккупанты обстреливали Золочев и близлежащие населенные пункты. Есть пострадавшие. По области за день 8 гражданских ранены российскими обстрелами, 1 человек погиб.

По словам руководителя ОВА, сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои. ВСУ держат позиции, чтобы предотвратить перебрасывание российской военной техники в Луганскую и Донецкую области.

Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм. Это бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и 3 Урала. Украинские бойцы уничтожили всю вражескую колонну. Также над Балаклеей ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", который вел разведку.

Темы: Харьковдетивойна
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