Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над міськрадою Олешок повісили прапор РФ – мер

Четвер, 14 квітня 2022, 22:24

Над міською адміністрацією Олешок Херсонської області повісили прапор РФ.

Джерело: мер міста Євген Рищук на Facebook.

Пряма мова: "У нас уже над адміністрацією висить російський прапор. Зараз вони (російські війська - ред.) повністю заходять до міста, на жаль. Сьогодні вже у нас постало питання патрулювання вулиць. Патрулі наші не будуть з ними працювати, російські самі вже патрулюватимуть вулиці".

Реклама:

Деталі: Мер висловив припущення, що у зв'язку з цим є ймовірність того, що вихід з дому в комендантську годину для когось може закінчитися розстрілом на місці.

Рищук також повідомив, що комунальні служби працюватимуть, бо одержують зарплати з українського бюджету, і "росіяни туди поки що носа не пхають".

Пряма мова: "Щодо евакуації поки що відповіді мені з Києва немає. Чекаємо на відповідь. Місто, те, що мені доповідають, практично порожнє, дуже багато людей виїхало за цей час".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонська областьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: