Над міськрадою Олешок повісили прапор РФ – мер

Над міською адміністрацією Олешок Херсонської області повісили прапор РФ.

Джерело: мер міста Євген Рищук на Facebook.

Пряма мова: "У нас уже над адміністрацією висить російський прапор. Зараз вони (російські війська - ред.) повністю заходять до міста, на жаль. Сьогодні вже у нас постало питання патрулювання вулиць. Патрулі наші не будуть з ними працювати, російські самі вже патрулюватимуть вулиці".

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Деталі: Мер висловив припущення, що у зв'язку з цим є ймовірність того, що вихід з дому в комендантську годину для когось може закінчитися розстрілом на місці.

Рищук також повідомив, що комунальні служби працюватимуть, бо одержують зарплати з українського бюджету, і "росіяни туди поки що носа не пхають".

Пряма мова: "Щодо евакуації поки що відповіді мені з Києва немає. Чекаємо на відповідь. Місто, те, що мені доповідають, практично порожнє, дуже багато людей виїхало за цей час".