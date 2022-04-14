Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над горсоветом Олешок повесили флаг РФ - мэр

Четверг, 14 апреля 2022, 22:24

Над городской админитрации Олешок Херсонской области, повесили флаг РФ.

Источник: мэр города Евгений Рыщук на Facebook.

Прямая речь: "У нас уже над администрацией висит русский флаг. Сейчас они (российские войска - ред.) полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня уже у нас стал вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут с ними работать, русские сами уже будут патрулировать улицы".

Реклама:

Детали: Мэр предположил, что в связи с этим есть вероятность того, что выход из дому в комендантский час может закончиться расстрелом на месте.

Рыщук также сообщил, что коммунальные службы будут работать, потому что получают зарплаты из украинского бюджета, и "русские туда пока нос не суют".

Прямая речь: "По эвакуации пока ответа мне из Киева нет. Ждем ответов. Город, то, что мне докладывают, практически пустой, очень много людей выехало за это время".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Херсонская область
РФ выпустила по Херсонщине 279 снарядов: ранены три человека
На оккупированной Херсонщине местные прячутся от незаконных "выборов"
Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: