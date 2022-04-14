Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над горсоветом Олешок повесили флаг РФ - мэр

Четверг, 14 апреля 2022, 22:24

Над городской админитрации Олешок Херсонской области, повесили флаг РФ.

Источник: мэр города Евгений Рыщук на Facebook.

Прямая речь: "У нас уже над администрацией висит русский флаг. Сейчас они (российские войска - ред.) полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня уже у нас стал вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут с ними работать, русские сами уже будут патрулировать улицы".

Детали: Мэр предположил, что в связи с этим есть вероятность того, что выход из дому в комендантский час может закончиться расстрелом на месте.

Рыщук также сообщил, что коммунальные службы будут работать, потому что получают зарплаты из украинского бюджета, и "русские туда пока нос не суют".

Прямая речь: "По эвакуации пока ответа мне из Киева нет. Ждем ответов. Город, то, что мне докладывают, практически пустой, очень много людей выехало за это время".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьРосcиявойна
Главное сегодня

Оккупанты потеряли на войне 145 вертолетов и почти 2 тысячи бронированных машин

обновленоКировоградская область: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии

Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Все новости...
Херсонская область
Львовские десантники заявили об освобождении нескольких населенных пунктов на юге
Херсонщина: мэр Таврийска сложил полномочия
Регионы: восток – в огне, Херсонщина – под обстрелами, из Мариуполя не выпускают
Последние новости
11:12
Оккупанты потеряли на войне 145 вертолетов и почти 2 тысячи бронированных машин
11:10
МВФ: рост мировой экономики испытывает еще большее сокращение
11:01
фотоВооруженные силы сбили 4 крылатые ракеты, летевшие на Львовщину
10:50
В Дании перед референдумом нет определенности по поводу изменения оборонной политики
10:40
фотоРоссияне разбомбили птицефабрику в Днепропетровской области
10:14
Немецкий министр: Поставка тяжелого оружия Украине не сделает Германию стороной войны
10:08
Оккупанты хотят закрыть Мариуполь: готовят фильтрацию всех мужчин и мобилизацию
10:01
Тарифы на электричество для населения не будут меняться как минимум полгода — Зеленский
09:44
На субботу согласовали 9 гумкоридоров. Автобусы из Мариуполя не поедут из-за непогоды
09:31
Уже 200 украинских детей погибли от рук оккупантов
Все новости...