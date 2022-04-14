Над горсоветом Олешок повесили флаг РФ - мэр

Над городской админитрации Олешок Херсонской области, повесили флаг РФ.

Источник: мэр города Евгений Рыщук на Facebook.

Прямая речь: "У нас уже над администрацией висит русский флаг. Сейчас они (российские войска - ред.) полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня уже у нас стал вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут с ними работать, русские сами уже будут патрулировать улицы".

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Детали: Мэр предположил, что в связи с этим есть вероятность того, что выход из дому в комендантский час может закончиться расстрелом на месте.

Рыщук также сообщил, что коммунальные службы будут работать, потому что получают зарплаты из украинского бюджета, и "русские туда пока нос не суют".

Прямая речь: "По эвакуации пока ответа мне из Киева нет. Ждем ответов. Город, то, что мне докладывают, практически пустой, очень много людей выехало за это время".