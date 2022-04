Франція готується повернути посольство до Києва

Франція готується повернути своє посольство в Україні зі Львова до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в МЗС Франції після розмови Жана-Іва Ле Дріана з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою.

"Міністр поінформував українського колегу про рішення французької влади повернути посольство Франції в Україні до Києва зі Львова, де воно перебувало з початку березня. Переміщення відбудеться найближчим часом і дозволить поглибити підтримку, яку Франція надає Україні у всіх сферах для протидії розпочатій Росією війні", - йдеться у комюніке.

Міністри у розмові обговорили низку питань, зокрема підтримку документації вчинків російських військ в Україні. "Міністр відзначив продовження наших операційних зусиль у гуманітарній сфері, зокрема продовольчої безпеки, цивільного захисту та управління кризами. Міністри також відзначили надану Францією підтримку, спільно з союзниками та партнерами, у наданні обронного озброєння - у продовження спілкування між нашими міністрами оборони напередодні".

Spoke with my French counterpart @JY_LeDrian. Grateful to France for supporting the oil embargo on Russia at the level of the EU. Ukraine is convinced that this step needs to be taken as soon as possible. I highly appreciate France’s decision to return its ambassador to Kyiv.