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Франція готується повернути посольство до Києва

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 23:16

Франція готується повернути своє посольство в Україні зі Львова до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в МЗС Франції після розмови Жана-Іва Ле Дріана з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою.

"Міністр поінформував українського колегу про рішення французької влади повернути посольство Франції в Україні до Києва зі Львова, де воно перебувало з початку березня. Переміщення відбудеться найближчим часом і дозволить поглибити підтримку, яку Франція надає Україні у всіх сферах для протидії розпочатій Росією війні", - йдеться у комюніке.  

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Міністри у розмові обговорили низку питань, зокрема підтримку документації вчинків російських військ в Україні. "Міністр відзначив продовження наших операційних зусиль у гуманітарній сфері, зокрема продовольчої безпеки, цивільного захисту та управління кризами. Міністри також відзначили надану Францією підтримку, спільно з союзниками та партнерами, у наданні обронного озброєння - у продовження спілкування між нашими міністрами оборони напередодні". 

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"Вдячний за підтримку Францією нафтового ембарго проти РФ на рівні ЄС. Україна переконана, що цей крок необхідний якнайшвидше. Я високо ціную рішення Франції повернути посла до Києва", - прокоментував розмову Дмитро Кулеба.

Теми: Франція
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