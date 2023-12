Франция готовится вернуть посольство в Киев

Франция готовится вернуть свое посольство в Украине из Львова в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Франции после разговора Жана-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Министр проинформировал украинского коллегу о решении французских властей вернуть посольство Франции в Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Перемещение состоится в ближайшее время и позволит углубить поддержку, которую Франция оказывает Украине во всех сферах на фоне развязанной Россией войны", - говорится в коммюнике.

Реклама:

Министры в разговоре обсудили ряд вопросов, в частности поддержку документации поступков российских войск в Украине. "Министр отметил продолжение наших операционных усилий в гуманитарной сфере, в частности, продовольственной безопасности, гражданской защиты и управления кризисами. Министры также отметили оказанную Францией поддержку совместно с союзниками и партнерами в предоставлении обронного вооружения - в продолжение общения наших министов обороны накануне".

Spoke with my French counterpart @JY_LeDrian. Grateful to France for supporting the oil embargo on Russia at the level of the EU. Ukraine is convinced that this step needs to be taken as soon as possible. I highly appreciate France’s decision to return its ambassador to Kyiv.