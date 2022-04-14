Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция готовится вернуть посольство в Киев

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 23:16

Франция готовится вернуть свое посольство в Украине из Львова в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Франции после разговора Жана-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Министр проинформировал украинского коллегу о решении французских властей вернуть посольство Франции в Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Перемещение состоится в ближайшее время и позволит углубить поддержку, которую Франция оказывает Украине во всех сферах на фоне развязанной Россией войны", - говорится в коммюнике.

Министры в разговоре обсудили ряд вопросов, в частности поддержку документации поступков российских войск в Украине. "Министр отметил продолжение наших операционных усилий в гуманитарной сфере, в частности, продовольственной безопасности, гражданской защиты и управления кризисами. Министры также отметили оказанную Францией поддержку совместно с союзниками и партнерами в предоставлении обронного вооружения - в продолжение общения наших министов обороны накануне".

"Благодарен за поддержку Францией нефтяного эмбарго против РФ на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг необходим как можно скорее. Я высоко ценю решение Франции вернуть посла в Киев", – прокомментировал разговор Дмитрий Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Франция
Главное сегодня

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Франция
Франция предоставила Украине военную помощь уже на 100 млн евро
Ле Пен снова говорит о легитимности "референдума" в 2014 году в оккупированном Крыму
Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей
Последние новости
07:17
Кировоградская область: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии
07:10
Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма
06:40
ООН: В Украине погибли почти 2 тысячи гражданских
06:00
видеоЖурналисты показали имущество друга Медведчука Козака
05:00
В парламенте Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
04:00
Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных
03:00
СМИ: Шмигаль поедет в Вашингтон
02:05
Лидер "партии Меркель" критикует правительство за недостаточную поддержку Украины
02:01
Зеленский наградил еще более двухсот военных
01:40
Залужный обсудил с американским генералом бои на Донбассе и Харьковщине
Все новости...