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Франция готовится вернуть посольство в Киев

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 23:16

Франция готовится вернуть свое посольство в Украине из Львова в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Франции после разговора Жана-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Министр проинформировал украинского коллегу о решении французских властей вернуть посольство Франции в Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Перемещение состоится в ближайшее время и позволит углубить поддержку, которую Франция оказывает Украине во всех сферах на фоне развязанной Россией войны", - говорится в коммюнике.

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Министры в разговоре обсудили ряд вопросов, в частности поддержку документации поступков российских войск в Украине. "Министр отметил продолжение наших операционных усилий в гуманитарной сфере, в частности, продовольственной безопасности, гражданской защиты и управления кризисами. Министры также отметили оказанную Францией поддержку совместно с союзниками и партнерами в предоставлении обронного вооружения - в продолжение общения наших министов обороны накануне".

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"Благодарен за поддержку Францией нефтяного эмбарго против РФ на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг необходим как можно скорее. Я высоко ценю решение Франции вернуть посла в Киев", – прокомментировал разговор Дмитрий Кулеба.

Темы: Франция
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