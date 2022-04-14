Польща замовила у Британії новий ракетний комплекс

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про підписання контракту на закупівлю двох перших підрозділів ракетної системи Narew.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Narew має стати останньою ланкою системи ракетного захисту , названого "Щит Польщі". Він включає вже закуплену в Сполучених Штатах систему Patriot (дивізіон Wisla), а також системи малої дальності, включаючи ПЗРК Piorun, які були передані Україні.

Нова система стане проміжною ланкою між Patriot та ручними ПЗРК.

Виробником цієї системи британський концерн MBDA. Як зазначається, його ключовим елементом є ракети CAMM, які використовуються для реагування на різні повітряні та ракетні атаки (винищувачі, дрони та маневрені ракети). Дальність їх дії становить не менше 25 км, а у новішій версії – навіть 45-60 км.

Як зазначається, унікальністю ракет CAMM є так званий холодний пуск - відразу після пострілу вибуху не лунає і вогонь не з’являється, що ускладнює визначення положення установки.

Ці ракети вже використовуються у Польщі у розгорнутій Великою Британією протиракетній системі Sky Saber.

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Система Narew має включати 23 комплекти та коштуватиме близько 60 мільярдів злотих (12,9 млрд євро).

Наразі Варшава купує лише два комплекти. Як зазначається, така терміновість викликана війною в Україні. Тому один із комплектів надійде до покупця у вересні, а другий – наприкінці нинішнього року.