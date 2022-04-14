Польша заказала в Британии новый ракетный комплекс

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании контракта на закупку двух первых подразделений ракетной системы Narew.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Narew должно стать последним звеном системы ракетной защиты, названной "Щит Польши". Он включает уже закупленную в Соединенных Штатах систему Patriot (дивизион Wisla), а также системы малой дальности, включая ПЗРК Piorun, переданные Украине.

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Новая система станет промежуточным звеном между Patriot и ручными ПЗРК.

Производителем этой системы является британский концерн MBDA. Как отмечается, его ключевым элементом являются ракеты CAMM, которые используются для реагирования на различные воздушные и ракетные атаки (истребители, дроны и маневренные ракеты). Дальность их действия составляет не менее 25 км, а в более новой версии – даже 45-60 км.

Как отмечается, уникальностью ракет CAMM является так называемый холодный пуск – сразу после выстрела взрыва не раздается и огонь не появляется, что затрудняет определение положения установки.

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Эти ракеты уже используются в Польше в развернутой Великобританией противоракетной системе Sky Saber.

Система Narew должна включать 23 комплекта и будет стоить около 60 млрд злотых (12,9 млрд евро).

В настоящее время Варшава покупает всего два комплекта. Как отмечается, подобная срочность вызвана войной в Украине. Поэтому один из комплектов поступит к покупателю в сентябре, а второй – в конце этого года.