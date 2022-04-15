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У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 00:20
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський пригадав, що в перший день вторгнення Росії в Україну "сильні світу цього" співчували і не були впевнені, що українці вистоять.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Я пригадую перший день вторгнення РФ. Я пригадую, що мені говорили 24 лютого, в тому числі і сильні світу цього. М’яко кажучи, ніхто не був впевнений у тому, що ми вистоїмо, всі співчували.

Багато хто радив полишити країну, радили фактично здатися тиранії. Але вони не знали нас і вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу, нашу можливість жити так, як цього хочемо самі. Саме ми, а не люди, що їхня армія вперше в житті бачить унітази, хіба що на окупованій території, і краде додому навіть звичайну побутову техніку.

Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, за все, що зробили проти українців. Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку, за Гостомель і Бородянку, Ізюм, за Маріуполь і всі інші наші прекрасні міста і громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад, у той страшний час, про який всі завжди у світі говорили "Ніколи знову…"

Ось воно – знову. Ось воно – зараз. Ми зробимо все, аби воно дійсно було востаннє. Бо питання, як гарантувати безпеку для України і для Європи більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо".

Теми: Зеленськийвійна
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